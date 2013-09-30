МИД: Сирия стремится к политическому урегулированию, но не потерпит терроризм

"Сирия привержена политическому урегулированию, но эта приверженность не означает позволение террористам нападать на невинных граждан, не означает просто смотреть, как разрушают мечети и церкви, как это происходит в Хомсе и Алеппо и происходит в городе Малула - единственном месте на земле, где люди все еще говорят на языке Иисуса Христа", - сказал Муаллем, сообщает РИА Ноовсти.

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По его словам, в настоящее время в Сирии орудуют террористы из 83 стран. "Война с террором - это не только война Сирии. Однажды эти террористы вернутся в свои страны, и ни одно государство мира не имеет иммунитета от терроризма, который не признает ни границ, ни географии", - подчеркнул Муаллем.