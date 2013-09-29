Асад обязался соблюдать условия СБ ООН

Заявление Асада прозвучала в интервью на итальянском ТВ. Ранее в воскресенье министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем также заявил о готовности правительства страны выполнять условия резолюции, предусматривающей ликвидацию химического оружия, сообщает РИА Новости.

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Резолюция, обязывающая власти и оппозицию Сирии выполнять план ликвидации ее химоружия, принята единогласно 15-ю странами-членами СБ ООН вечером в пятницу. В резолюции отмечается, что в случае ее невыполнения, в том числе нелегальной передачи химических вооружений и их применения кем бы то ни было в Сирии, будут приняты меры по главе 7-й устава ООН. Эта глава предусматривает жесткие меры, вплоть до военных действий, для обеспечения мира и безопасности. Резолюция требует от всех государств не предоставлять помощь негосударственным субъектам в производстве, приобретении и применении химического оружия. Что касается прекращения кризиса в Сирии, который разразился в 2011 году и унес жизни более 100 тысяч человек, в резолюции содержится призыв начать политический диалог сирийских властей и оппозиции.