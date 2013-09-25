Хорватия под давлением ЕС согласилась ратифицировать закон о выдаче преступников

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на совместное заявление, опубликованное сегодня по результатам переговоров министра юстиции Хорватии Орсата Миленича и зампредседателя Еврокомиссии по юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вивиан Рединг.

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Закон, вызвавший серьезные разногласия в правительстве балканской страны, ”должен быть принят как можно раньше и не позднее 1 января 2014 года”, - говорится в заявлении. Такое решение призвано остановить начатый Брюсселем процесс введения санкций против Хорватии.

Закон, который хорваты называют ”законом Перковича”, будет пересмотрен правительством 26 сентября. Согласно его нормам, Европейский ордер на арест не распространяется на преступления, совершенные до августа 2002 года.

По мнению некоторых аналитиков, ”закон Перковича”, принятый перед вступлением Хорватии в ЕС, преследовал цель защитить от экстрадиции в Германию одного из руководителей хорватских спецслужб Йосипа Перковича, подозреваемого в причастности к убийству хорватского диссидента Степана Джурековича в 1983 году.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2013 года Хорватия официально вступила в Европейский союз, став 28-м членом организации