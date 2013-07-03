Хорватия готова поделиться с Украиной опытом - как договариваться с ЕС

Хорватия готова поделиться с Украиной своим опытом переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал посол Хорватии в Украине Томислав Видошевич.

“Мы можем поделиться с Украиной опытом переговорного процесса”, - сказал посол.

Он также добавил, что Хорватия готова помогать соседним странам, которые хотят приблизиться к Евросоюзу, в преодолении всех вызовов на пути к членству в ЕС.

“Наша первая задача - это помочь соседним странам выполнить все критерии, которые в свое время стояли перед Хорватией”, - сказал Видошевич.

Он также выразил убеждение, что интенсивные двусторонние отношения между Хорватией и Украиной будут содействовать подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Хорватия приобрела полноправное членство в Евросоюзе, который теперь объединяет 28 стран.