СМИ: Cпецслужбы США вели слежку за индийскими дипломатами

АНБ прослушивало телефоны и вело наблюдение за компьютерами с помощью высокотехнологичных устройств, пишет Russia Today со ссылкой на газету Times of India, которая располагает данными внутреннего документа американских спецслужб.

Индийские представительства стали целью целого ряда программ по наблюдению, включая проект Lifesaver, который позволяет клонировать жесткие диски компьютеров.

О масштабных программах по слежке АНБ стало известно после того, как бывший аналитик американских спецслужб Эдвард Сноуден обнародовал секретную информацию о глобальной системе слежки PRISM. С её помощью США вели наблюдение за миллионами людей по всему миру, включая дипломатов и высокопоставленных чиновников разных стран, в том числе дипломатических союзников США.

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В прошлом Индия выступала на стороне повсеместного наблюдения за пользователями в интернете и прослушиванием телефонных переговоров граждан, мотивируя это успехами по борьбе с терроризмом. Теперь МИД Индии высказал озабоченность в связи с обнародованием фактов о прослушке своих дипмиссий. Дипломаты заявили, что обсудят этот вопрос с представителями США.