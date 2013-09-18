США считает, что прослушка телефонов спецслужбами - законна

Суд по надзору за деятельностью иностранных спецслужб (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC) в документе, датированном 29 августа, сообщает, что ежедневный сбор данных о телефонных звонках не нарушает закон о неприкосновенности частной жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В начале июня Эдвард Сноуден рассекретил ордер, выданный FISC 25 апреля 2012 года. Документ позволял спецслужбам получать доступ к звонкам сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на сайтах.

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В августе президент США Барак Обама заявил, что спецслужбы страны не злоупотребляют полномочиями при реализации программ по контролю за телефонными звонками и обменом информации в интернете. Такую "прослушку" регулирует "Патриотический акт", принятый в 2001 году после терактов 11 сентября. Параграф 215 закона был основанием для создания программ отслеживания электронной переписки и телефонных звонков.

В конце июля Палата представителей конгресса США отклонила законопроект, призванный ограничить скандальные программы американских спецслужб по сбору данных.