Спецслужбы США отслеживали платежи по картам VISA - Сноуден

В том числе отслеживались платежи по пластиковым картам VISA и через глобальную финансовую систему SWIFT. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Der Spiegel.

Наблюдение велось подразделением, которое называется Follow the money («Следи за деньгами»). На основе собранной информации спецслужба составила собственную глобальную базу данных «Тракфин».

Согласно документам, которые Сноуден передал прессе, в 2011 году эта база содержала 180 млн записей, 84% из них - по транзакциям с помощью кредитных карт.

Также АНБ отслеживало данные по транзакциям через международную межбанковскую систему SWIFT, офис которой расположен в Брюсселе. Этой системой, основанной на «скорости, надёжности и конфиденциальности», пользуется более 10 тыс. банковских организаций в 212 странах.

Согласно полученным документам, АНБ шпионило за держателями кредитных карт, в частности, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Пресс-секретарь компании VISA, однако, заявляет, что спецслужба не могла получить информацию о них ни от одного из структурных подразделений корпорации.

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Финансовый консультант Маргарет Богенриф, сооснователь компании ACM Partners, заявляет, что вовсе не удивительно, что финансовые компании, получающие поддержку правительства, делятся с ним информацией.

«Я считаю, что люди, которые традиционно относятся к государству с подозрением, станут использовать платежную систему Bitcoin или чаще производить оплату наличными, - считает она. - Те компании, что производят расчёты наличными, вряд ли станут раскрывать спецслужбам конфиденциальную информацию о клиентах».