Российский канал отрицает, что уволил Верку Сердючку за пропаганду гомосексуализма

Как пояснили на канале, контракт Данилко на ведение программы "Субботний вечер" истек около четырех месяцев назад, при этом артист продолжает выступать в эфире телепередачи с музыкальными номерами, и сейчас ведутся переговоры о его участии в "Новогоднем огоньке на Шаболовке", сообщают РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, якобы сняли с эфира программы "Субботний вечер". В качестве причины называлось то, что образ артиста может нарушить запрет пропаганды гомосексуализма.

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"Верка Сердючка в качестве ведущей программы "Субботний вечер" не работает уже 4 месяца. Потому что около четырех месяцев назад истек традиционный полугодовой контракт, который канал заключает с каждым из соведущих этой программы. Тем не менее, со своими песнями в рамках "Субботнего вечера" Андрей Данилко появляется регулярно. Более того, мы находимся сейчас с ним в переговорах о его участии в нашем традиционном "Новогоднем огоньке на Шаболовке", - сказали в пресс-службе "России 1".

"Субботний вечер" - еженедельная концертная программа, которая выходит в эфир телеканала "Россия 1"с 2005 года. По сюжету телешоу, в студии на Шаболовке за столиками сидят артисты кино и эстрады, политики и спортсмены, рассказывают байки и поют популярные песни. Неизменным ведущим "Субботнего вечера" является Николай Басков.