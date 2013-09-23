Янукович поздравил Меркель с победой на выборах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Достигнутый успех стал убедительным свидетельством высокой поддержки немецким обществом Вашей деятельности во главе правительства ФРГ и политики реформ, которая направлена на обеспечение устойчивого экономического развития на благо немецкого народа и Объединенной Европы», - говорится в поздравлении главы Украинского государства.

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Президент выразил уверенность, что традиционные отношения дружбы и взаимоуважения между Украиной и Германией и в дальнейшем плодотворно будут развиваться как на двустороннем уровне, так и в рамках многостороннего взаимодействия.

«Ожидаю, что на саммите инициативы «Восточное партнерство» в ноябре этого года мы подпишем Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и совместно положим начало качественно новому этапу в приближении Украины к Европейскому сообществу», - подчеркнул глава государства.

Янукович пожелал Меркель крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

*** Блок Меркель на выборах 22 сентября в Бундестаг набрал 41,5% голосов и получил 311 из 630 депутатских мест.