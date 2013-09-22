Украинка заняла третье место на конкурсе талантов в рамках «Мисс мира 2013»

Первые два места в этом этапе проводимого в 63-й раз конкурса достались представительницам Индонезии и Австралии.

Украинская красавица, недавно получившая красный диплом бакалавра по иконописи, исполнила песню на украинском языке собственного сочинения, передает РИА Новости.

До общего финала "Мисс мира 2013", который назначен на 28 сентября, красавицы из 130 стран мира также примут на Бали участие в конкурсах "Красота с целью" и "Топ-модель".

Читайте также: Названа обладательница титула «Мисс Америка» (фото)

Первоначально организаторы планировали провести финал "Мисс мира 2013" в пригороде индонезийской столицы Джакарты, однако это решение встретило протесты со стороны радикально настроенного меньшинства индонезийских мусульман, которых не удовлетворил даже отказ от обычного для прежних конкурсов выхода девушек в бикини, которые были заменены на традиционные индонезийские саронги - длинные полотна ткани, украшенные этническими узорами.

В связи с протестами правительство Индонезии - самой многонаселенной мусульманской страны - перенесло проведение финала на Бали, большинство жителей которого исповедует индуизм.

Между тем, около 90% жителей Индонезии в целом - четвертой по численности населения страны мира - исповедуют ислам, который однако не является здесь государственной религией. Индонезийские мусульмане до недавних пор имели репутацию чрезвычайно веротерпимых, однако в последние годы в стране наблюдается тенденция к ужесточению требований к поведению представителей других конфессий, считают наблюдатели.