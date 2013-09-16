Названа обладательница титула «Мисс Америка» (фото)

Как сообщает Associated Press, финал конкурса состоялся в Атлантик-сити вечером 15 сентября, сообщает Lenta.ru.

24-летняя Давулури стала первой девушкой индийского происхождения в истории конкурса, удостоенной титула. В ходе конкурса талантов она исполнила классический болливудский танец. Помимо короны Давулури получила чек на 50 тысяч долларов, которые она сможет потратить на обучение. Сама победительница заявила, что в будущем планирует стать врачом, как ее отец.

Второе место заняла представительница Калифорнии китайского происхождения Кристал Ли, а третьей оказалась девушка из Оклахомы Келси Грисволд. Всего в конкурсе участвовали 53 девушки: по одной из всех 50 штатов США, а также представительницы округа Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Конкурс «Мисс Америка» проводился в 87-й раз. В прошлом году обладательницей титула также стала представительница штата Нью-Йорк, 23-летняя Мэллори Хейган.