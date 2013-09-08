Мусульмане не позволили провести Мисс мира-2013 в столице Индонезии

Как передает ИТАР-ТАСС, решение об этом приняло правительство страны в ответ на уличные акции, не прекращавшиеся в Индонезии в течение всей недели.

По решению правительства, мероприятия главного события в мире красоты пройдут только на острове Бали, где местное население давно привыкло к многочисленным туристам, которые не стесняются демонстрировать свои тела на солнечных пляжах в недопустимых для индонезийцев бикини. Все остальные площадки из программы проведения конкурса исключены.

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Изначально финал Мисс Мира-2013 планировалось провести в окрестностях Джакарты. Однако в течение недели тысячи мусульман протестовали на улицах Джакарты, Медана и других городов, требуя от властей запретить "аморальный" конкурс, который, по их мнению, оскорбляет религиозные чувства верующих.

"Конкурс Мисс Мира сам по себе аморален. Он несет в себе идеологию, что женщина является вещью, а ее прелести - предметом торговли", - цитируют индонезийские СМИ одного из протестующих.

Накал протестов не ослабел даже после того, как организаторы конкурса заверили жителей страны, что исключили из программы конкурса дефиле в бикини, которое противоречит культурным традициям Индонезии - крупнейшего мусульманского государства в мире с населением более 251 млн человек, из которых 87 проц составляют приверженцы ислама.

Как сообщал УНИАН, в этом году Мисс Мира впервые пройдет в Юго-Восточной Азии. Первые мероприятия начнутся уже в это воскресенье, а завершится конкурс 28 сентября. Украину на нем представит 21-летняя бакалавр по иконописи Анна Заячковская.