Госдеп США: Доклад ООН не оставил сомнений в применении химоружия режимом Асада
21:15, 16 сентября 2013Мир
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США считают, что доклад ООН не оставил сомнений в применении химоружия сирийскими властями.
Мари Харф: Режим Асада стоит за химической атакой / Фото : Johannes Worsоe Berg, dn.no
Об этом заявила журналистам представитель госдепартамента Мари Харф.
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"Доклад ясно подтверждает, что режим Асада стоит за химической атакой", - заявила Харф, сообщает РИА Новости.
Как сообщал УНИАН, доклад экспертов ООН подтвердил применение газа зарина под Дамаском 21 августа.
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