Госдеп США: Доклад ООН не оставил сомнений в применении химоружия режимом Асада

США считают, что доклад ООН не оставил сомнений в применении химоружия сирийскими властями.

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