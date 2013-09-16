Госдеп США: Доклад ООН не оставил сомнений в применении химоружия режимом Асада

21:15, 16 сентября 2013
Мир
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США считают, что доклад ООН не оставил сомнений в применении химоружия сирийскими властями.

марі харф / Фото : Johannes Worsоe Berg, dn.no

Об этом заявила журналистам представитель госдепартамента Мари Харф.

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"Доклад ясно подтверждает, что режим Асада стоит за химической атакой", - заявила Харф, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, доклад экспертов ООН подтвердил применение газа зарина под Дамаском 21 августа.

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