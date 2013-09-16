Доклад экспертов ООН подтвердил применение зарина под Дамаском
Доклад экспертов ООН подтвердил применение газа зарина под Дамаском 21 августа, согласно распространенному сегодня тексту документа.
"На основе свидетельств, полученных во время нашего расследования инцидента в Гуте, вывод состоит в том, что 21 августа там было применено химическое оружие в продолжающемся конфликте между сторонами в Сирийской Арабской Республике, в том числе, против гражданских лиц и детей, в сравнительно больших масштабах", - говорится в докладе.
Об этом сообщает агентство РИА «Новости».
"В частности, пробы окружающей среды, химические и медицинские пробы, которые мы собрали, представляют собой ясное и убедительное свидетельство того, что ракеты класса "земля-земля", содержащие нервно-паралитический газ зарин, были использованы в Айн Тарма, Муадамийя и Замалка в районе Гуты под Дамаском", - отмечается в документе.
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Доклад был передан накануне генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну главой группы экспертов, шведским профессором Оке Селстромом.
Как отмечается в документе, выводы сделаны на основе того, что на разорвавшихся ракетах и на местности вокруг были найдены следи зарина; также были заслушаны показания в ходе 50 интервью с пострадавшими и медицинскими работниками, часть пострадавших получили диагнозы отравления фосфорорганическими соединениями.
"Анализы крови и мочи у некоторых пациентов дали положительные результаты на содержание зарина и следов зарина", - говорится в докладе.