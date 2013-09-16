Доклад экспертов ООН подтвердил применение зарина под Дамаском

"На основе свидетельств, полученных во время нашего расследования инцидента в Гуте, вывод состоит в том, что 21 августа там было применено химическое оружие в продолжающемся конфликте между сторонами в Сирийской Арабской Республике, в том числе, против гражданских лиц и детей, в сравнительно больших масштабах", - говорится в докладе.

Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

"В частности, пробы окружающей среды, химические и медицинские пробы, которые мы собрали, представляют собой ясное и убедительное свидетельство того, что ракеты класса "земля-земля", содержащие нервно-паралитический газ зарин, были использованы в Айн Тарма, Муадамийя и Замалка в районе Гуты под Дамаском", - отмечается в документе.

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Доклад был передан накануне генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну главой группы экспертов, шведским профессором Оке Селстромом.

Как отмечается в документе, выводы сделаны на основе того, что на разорвавшихся ракетах и на местности вокруг были найдены следи зарина; также были заслушаны показания в ходе 50 интервью с пострадавшими и медицинскими работниками, часть пострадавших получили диагнозы отравления фосфорорганическими соединениями.

"Анализы крови и мочи у некоторых пациентов дали положительные результаты на содержание зарина и следов зарина", - говорится в докладе.