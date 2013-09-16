Комиссия ООН: Для химатаки под Дамаском использовались ракеты класса "земля-земля"

"Образцы из окружающей среды, химические и медицинские образцы, которые мы собрали, представляют ясное убедительное доказательство того, что ракеты класса "земля-земля" с нервно-паралитическим веществом зарином были использованы... в районе Гуты в Дамаске", - говорится на первой странице доклада, переданного сегодня экспертами генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

Об этом по информации Ассошиэйтед Пресс сообщает РИА Новости.

Комиссия инспекторов ООН в августе посетила Сирию, чтобы проверить сообщения о химатаках в этой стране. Они исследовали окрестности Дамаска, опросили пострадавших и собрали образцы, в том числе биологические, которые могут установить факт применения отравляющих веществ. Мандат комиссии не предполагает определение виновных в химатаке.

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Как сообщал УНИАН, накануне Сирия направила письмо генсеку ООН Пан Ги Муну и руководству Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что присоединяется к конвенции.

В начале сентября власти Сирии согласились передать имеющееся в стране химическое оружие под международный контроль с целью его последующего уничтожения.

С этим предложением выступила Москва, ответив таким образом на заявление Госсекретаря США Джона Керри о том, что в случае разоружения Сирии Соединенные Штаты могут отказаться от проведения военной операции в этой ближневосточной стране.