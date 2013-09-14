Присоединение Сирии к конвенции о запрете химоружия займет свыше 30 дней - ООН
Процедура присоединения Сирии к конвенции о запрещении химоружия займет больше месяца, разъяснил журналистам заместитель официального представителя ООН Фархан Хак
”Мы запросили дополнительную информацию и ожидаем ее. Надеюсь, после мы сможем завершить процесс запуска инструмента присоединения, и после будет 30-дневный период перед тем, как конвенция вступит в силу (для Сирии)”, - сказал Хак, сообщает РИА «Новости».
По теме: У Асада есть 10 дней для передачи бумаг по присоединению к конвенции по химоружию - Керри
Напомним, накануне Сирия направила письмо генсеку ООН Пан Ги Муну и руководству Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что присоединяется к конвенции.
В начале сентября власти Сирии согласились передать имеющееся в стране химическое оружие под международный контроль с целью его последующего уничтожения. С этим предложением выступила Москва, ответив таким образом на заявление Госсекретаря США Джона Керри о том, что в случае разоружения Сирии Соединенные Штаты могут отказаться от проведения военной операции в этой ближневосточной стране.
Конвенция ООН о запрещении химического оружия начала действовать в 1997 году. К настоящему моменту ее полноправными участниками являются, вместе с Сирией, 190 стран-членов ООН. К документу не присоединились лишь КНДР, Ангола, Южный Судан и Египет. Еще две страны, Израиль и Мьянма, подписали конвенцию, но не ратифицировали ее.