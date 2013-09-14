Присоединение Сирии к конвенции о запрете химоружия займет свыше 30 дней - ООН

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Напомним, накануне Сирия направила письмо генсеку ООН Пан Ги Муну и руководству Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что присоединяется к конвенции.

В начале сентября власти Сирии согласились передать имеющееся в стране химическое оружие под международный контроль с целью его последующего уничтожения. С этим предложением выступила Москва, ответив таким образом на заявление Госсекретаря США Джона Керри о том, что в случае разоружения Сирии Соединенные Штаты могут отказаться от проведения военной операции в этой ближневосточной стране.

Конвенция ООН о запрещении химического оружия начала действовать в 1997 году. К настоящему моменту ее полноправными участниками являются, вместе с Сирией, 190 стран-членов ООН. К документу не присоединились лишь КНДР, Ангола, Южный Судан и Египет. Еще две страны, Израиль и Мьянма, подписали конвенцию, но не ратифицировали ее.