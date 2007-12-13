Британия предсказывает осложнение отношений с Россией

Закрытие региональных отделений Британского совета может обострить отношения между Москвой и Лондоном. Как пишет газета The Times, Британия не удовлетворена заявлениями о юридических причинах закрытия отделений и видит в этом происки кремлевских властей, связанные с разногласиями сторон по делу об убийстве Александра Литвиненко и экстрадиции главного подозреваемого Андрея Лугового, сообщает Газета.ру.

Ранее 12 декабря Министерство иностранных дел России объявило о приостановке с 1 января 2008 года всех региональных подразделений Британского Совета в России, кроме центрального офиса в Москве.