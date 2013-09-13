Никаких документов с Арменией на саммите в Вильнюсе подписано не будет – Фюле

Об этом сообщил в пятницу журналистам в Ереване комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

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«Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли является частью Соглашения об ассоциации. Это единый документ, и один от другого отделить невозможно», - сказал Фюле по итогам неформальной встречи глав МИД стран «Восточного партнерства», передает ИА «Новости-Армения».

Отвечая на вопрос о возможности подготовки какого-либо документа, предусматривающего новый формат сотрудничества Армении с ЕС, Фюле отметил, что подобный серьезный документ невозможно подготовить до Вюльнюсского саммита, который пройдет в ноябре.

Тем не менее, он добавил, что ЕС не отказывается от дальнейшего сотрудничества с Арменией.

Напомним, по итогам переговоров президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина 3 сентября было заявлено о намерении Армении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза. Ранее планировалось, что Ереван подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом в ноябре в Вильнюсе. Однако еврочиновники заявляют, что эти два формата экономической интеграции несовместимы.