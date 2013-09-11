Фюле: членство в Таможенном союзе несовместимо с ЗСТ с ЕС

Фюле: членство в ТС несовместимо с ЗСТ с ЕС не из-за вопроса идеологических разногласий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время своего выступления в Европарламенте в рамках дебатов о давлении России на страны ”Восточного партнерства”.

”Это правда, что членство в Таможенном союзе не совместимо с глубокой и всесторонней зоной свободной торговли, о чем мы ведем переговоры с Украиной, Молдовой, Грузией и Арменией. И это не из-за вопроса идеологических разногласий, это не вопрос столкновения экономических блоков или игры на выживание. Это только через юридическую невозможность: например, вы не можете одновременно уменьшать ваши таможенные тарифы в рамках глубокой и всесторонней зоны свободной торговли, и повышать их в рамках Таможенного союза”, - сказал комиссар.

Он подчеркнул, что для того, чтобы получать преимущества от глубокой и всесторонней зоны свободной торговли, страны-партнеры должны быть независимыми в определении своей торговой политики, что невозможно в рамках членства в Таможенном союзе.

Вместе с тем, комиссар отметил, что подписание соглашений о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли не противоречит соглашениям, которые имеют партнеры ЕС о свободной торговле в рамках СНГ. Более того, комиссар отметил, что по его убеждению, соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и странами - восточными партнерами будут способствовать в будущем созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

”Последняя вещь, которую мы хотели бы видеть - это протекционистская стена, которая разделила континент пополам”, - отметил С.Фюле.