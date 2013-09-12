Пастора, пытавшегося сжечь Кораны, выпустили под залог

Как передает агентство Рейтер, полиция арестовала Джонса и его помощника в ночь на четверг в небольшом городе Малберри. Пастор находился за рулем грузовика с металлическим прицепом, в котором лежали копии священного для мусульман писания, облитые керосином.

Джонс сообщил, что копий ровно 2998, что соответствует числу жертв трагедии 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости.

Представитель местного шерифа сообщил, что каждый из освобожденных заплатил в качестве залога 2,5 тысячи долларов. Пастор и его помощник обвиняются в хранении опасных материалов в непригодной для этого емкости. Первые слушания по этому делу назначены на 15 октября.