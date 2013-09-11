Молдова заявляет, что РФ поступила "не по-христиански", запретив импорт вина

«Действия российской стороны представляют собой недружественный, нехристианский, небратский акт»,- подчеркнул Тимофти, добавив, что, «если Россия прибегает к подобным рычагам, чтобы Республика Молдова была вместе с Российской Федерацией, это их дело, поэтому мы предпримем шаги, чтобы иметь альтернативные источники газа, а также другие рынки сбыта».

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В этой связи Тимофти заявил, что ему не известны мотивы соответствующего решения российских властей, хотя о подобном шаге официальные структуры Российской Федерации неоднократно предупреждали молдавскую сторону, сообщает omg.md.

«Мне не известна истинная причина этого решения – либо речь идет о качестве вина, либо это совпадение с приближающимся саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе»,- сказал Тимофти.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил вечером, 10 сентября, что российскими властями принято решение о введении запрета на ввоз молдавских вин в Российскую Федерацию в виду их несоответствия требований по качеству. До этого Онищенко неоднократно отмечал, что в Молдове нет функциональной системы контроля качества.