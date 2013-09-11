Россия запретила поставки молдавского вина

Сообщается, что в течение последних дней Роспотребнадзор выявил 8 партий коньяка и вина, не соответствующих требованиям безопасности. В продукции были обнаружены опасные вещества, в частности дибутилфталат, при этом в отдельных партиях нормы по их содержанию были превышены в 80-90 раз, передает ИТАР-ТАСС.

Всего из Молдовы в РФ с начала 2013 года ввезено 3901 партия алкогольной продукции и виноматериалов общим объемом 25 млн литров. В 2006 году Россия уже вводила эмбарго на поставки молдавского вина. До эмбарго молдавские вина занимали около 60% российского рынка, в настоящее время им удалось вернуть не более 10%.

В правительстве Молдавии изучают причины введения Роспотребнадзором эмбарго на поставки винодельческой продукции. «Я попросил специалистов министерства экономики и минсельхоза очень объективно оценить ситуацию. Мы должны понять, что происходит в действительности. Для меня очень важно выяснить, где заканчиваются технические аспекты и начинаются политические. Признаю, что полной ясности нет», - заявил вице-премьер, министр экономики страны Валерий Лазэр.

Ранее министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Василий Бумаков сообщил, что в ходе проведенных им на прошлой неделе в Москве переговоров удалось снять ряд претензий к качеству молдавских вин: «Вопрос об эмбарго даже не поднимался - мы обсуждали в Москве меры, которые надо принять для того, чтобы удовлетворить требования по повышению качества экспортируемых в Россию вин».

29 июля Роспотребнадзор заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции четырех кондитерских фабрик компании Roshen - киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской.

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сказал, что украинский шоколад не соответствует стандартам качества. В частности, по его словам, в молочном шоколаде был обнаружен бензопирен - вещество первого класса опасности.