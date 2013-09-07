СМИ: Евросоюз призвал США пока не бомбить Сирию, у Обамы ждать не хотят

Соответствующее решение было принято на закрытой встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, прошедшей в Литве. По итогам встречи представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон зачитала их совместное заявление, осуждающее применение в Сирии химического оружия.

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Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Lenta.ru по информации Associated Press.

В документе отмечается, что ответственность режима Башара Асада за этот инцидент практически не вызывает сомнений, однако Евросоюз считает необходимым дождаться итогов расследования ООН. Министры поприветствовали решение президента Франции Франсуа Олланда, заявившего, что его страна не будет предпринимать каких-либо мер в отношении Дамаска до появления официального отчета, и призвали США последовать этому примеру.

В свою очередь, высокопоставленный источник в государственном департаменте США сообщил агентству, что глава ведомства Джон Керри, присутствовавший на встрече, пообещал передать администрации президента Барака Обамы позицию своих коллег из Евросоюза, но в то же время ясно дал понять, что на данный момент ожидание в планы его страны не входит.

США в настоящее время планируют проведение в Сирии военной операции, направленной против правительственной армии. Поводом для ее проведения послужило применение под Дамаском химического оружия, в результате чего погибли сотни человек. Сирийские повстанцы, США и ряд европейских государств возложили ответственность за случившееся на официальный Дамаск.

В то же время власти Сирии называют происшествие провокацией. Это мнение разделяет Россия, входящая в число главных противников военной операции США. По словам российского президента Владимира Путина, санкционировать применение силы в отношении независимого государства может только Совбез ООН, постоянным членом которого с правом вето является Россия.

Сейчас в Сирии работают эксперты ООН. Они должны выяснить, действительно ли под Дамаском было применено химическое оружие и при каких обстоятельствах это случилось. Пока результаты своей работы она не представила. В то же время генсек ООН Пан Ги Мун ранее заявил, что у сирийского конфликта, продолжающегося уже более двух лет, не может быть военного решения.