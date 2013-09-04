В Латвии поймали местного "Рэмбо", ограбившего СТО и угнавшего машину полиции (фото)

Полиция задержала "резекненского стрелка" Ральфа Токахо, который ограбил автосервис и более полутора недель находился в бегах.

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По неофициальной информации, Токахо, которого в прессе сравнивали с Рэмбо, был ранен в плечо, после чего был задержан в садовом домике на окраине Резекне, сообщает mixnews.lv.

Сейчас Токахо находится в Резекненской больнице под охраной, где его подготавливают к операции.

Как сообщалось ранее, розыск мужчины 1965 г. рожд. был объявлен 23 августа после того, как он, угрожая охотничьим обрезом, связал работников одного из автосервисов Резекне и угнал автомашину Audi Q7. Мчавшийся по городу на большой скорости автомобиль заметили дорожные полицейские.

Водитель не подчинился их требованиям остановиться и попытался скрыться, но не справился с управлением автомобилем и потерпел аварию. На месте ДТП, угрожая преследовавшим его полицейским, Токахо захватил полицейский автомобиль и продолжил побег. Остановить преступника не смогли даже выстрелы по автомашине.

Для поисков Токахо был задействован вертолет и объявлена операция "Капкан", однако поймать преступника по горячим следам полиции так и не удалось. По некоторым данным Токахо направился к границе с Россией, ранее также сообщалось, что злоумышленник мог пересечь границу, поэтому Токахо уже успели объявить в международный розыск.

Ральф Токахо имеет несколько судимостей за грабежи и в последний раз вышел из тюрьмы весной этого года, где отсидел 6,5 лет.