Мужчина после ограбления автосервиса угнал полицейский автомобиль

Как сообщает интернет-поратл mixnews.lv со ссылкой на инспектора Латгальского управления полиции Анастасию Лайзане, в пятницу, 23 августа, около 17.00 Ральф Токахо, 1965 года рождения, совершил вооруженное ограбление в Резекне, после чего пустился в бега.

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Госполиция начала в Латгалии операцию "Капкан"по задержанию преступника. В регион стянуты значительные силы полиции со всей страны, сообщает РИА Новости.

Как пишет Delfi, во время ограбления Токахо похитил автомашину Audi Q7, на которой он пытался уйти от полицейских. Водитель не подчинился требованию полиции и не остановился, но затем попал в аварию. На месте ДТП подозреваемый похитил полицейскую машину, угрожая обрезом.

Полицейские стреляли по колесам машины и в заднее стекло, но грабителю удалось уехать в сторону леса. Операция продолжается, в регион стянуты дополнительные силы.

По информации правоохранительных органов, мужчина может попытаться нелегально пересечь российскую границу.