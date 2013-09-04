США не планируют наземную операцию в Сирии, но оставляют для нее лазейку

"Наземной операции не будет. Президент ясно дал понять, что мы не будем брать на себя ответственность за гражданскую войну. Он просит дать санкцию на то, чтобы лишить Башара Асада возможности применять химоружие", — сказал Керри.

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"Президент США не требует от американцев отправляться на войну. Есть разница между тем, что такое война, и тем, чего требует президент", — пояснил госсекретарь, отметив, что операция полностью соответствует стратегическим национальным интересам США.

Керри также предупредил противников вмешательства США в ситуацию в Сирии, что "сейчас не время для кабинетного изоляционизма".

При этом Госсекретарь заявил, что резолюция конгресса по Сирии не должна исключать возможность проведения в будущем наземной операции.

По словам Керри, не стоит "закрывать дверь" для подобных возможностей в будущем, поскольку те или иные решения могут понадобиться президенту США Бараку Обаме для защиты стратегических интересов страны. Керри оговорился, что речь идет о "гипотетическом сценарии".

"Вне зависимости от того, прояснит ли это запрет в конгрессе, наземных частей на местах не будет, коль скоро речь идет о сирийской гражданской войне", — добавил госсекретарь.

Президент США Барак Обама потребовал от конгресса одобрить военное вмешательство в ситуацию в Сирии. Обама предлагает ограниченный удар по сирийским объектам из-за использования химоружия 21 августа, в котором США винят сирийские власти.

По материалам: РИА Новости