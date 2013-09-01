Буш-старший "похоронил" Нельсона Манделу

Буш-старший выразил соболезнования семье Манделы и жителям ЮАР от своего лица и от лица своей супруги.

Позднее представитель Буша Джим Макграт, который опубликовал заявление, написал в своем микроблоге Twitter, что это была "глупая ошибка", сообщает РИА "Новости".

Он принес свои извинения и объяснил, что неправильно прочитал заголовок к новости в газете Washington Post.

Как сообщалось, экс-президент ЮАР Нельсон Мандела в воскресенье был выписан из больницы и вернулся в свой дом в Йоханнесбурге. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом президента Джейкоба Зумы.

Напомним, в начале июня Мандела был госпитализирован с рецидивом легочной инфекции. Вскоре у экс-президента произошла остановка сердечной деятельности, и врачам пришлось его реанимировать. Ранее западные СМИ сообщали, что печень и почки Манделы функционируют на 50%, и он не открывал глаза несколько дней.

Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у 95-летнего Манделы начались около двух лет назад. В январе 2011 года он перенес операцию по удалению камней из желчного пузыря. Такую же операцию ему провели в декабре 2012 года после обострения легочной инфекции.