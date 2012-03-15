Глава городской полиции попытался сбежать из Китая в США

В Китае отстранен от должности член Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии, руководитель партийной организации города Чунцин Бо Силай, сообщает Синьхуа.



Ранее ожидалось, что 62-летний Бо Силай может получить в этом году пост в высшем руководстве КПК.



Увольнение связано с недавней попыткой заместителя Бо Силая, главы полиции Чунцина попросить убежище в США. Ван Лицзюнь пришел в американское консульство в соседнем городе, и лишь к концу дня китайской полиции удалось его оттуда выманить. Сейчас он находится под следствием. Потерявший свой пост Бо Силай заявил в связи с инцидентом, что доверял человеку, которому нельзя было доверять.



На посту главы партийной организации Чунцина Бо Силая сменит вице-премьер Китая Чжан Дэцзян.

Чунцин — город центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырёх китайских административных единиц этой категории. Население 7,5 млн чел. (32,75 млн чел. в административном округе Чунцин)