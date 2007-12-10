При землетрясении погибла одна из сестер-близнецов

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате землетрясения, произошедшего на юго-востоке Бразилии в воскресенье, сообщает АР.

Подземные толчки силой 4,9 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в штате Минас-Жерайс (Minas Gerais). Наибольшим разрушениям подвергся городок Караибас, расположенный в 600 километрах от столицы штата Белу-Оризонте (Belo Horizonte).

В результате землетрясения под развалинами своего дома погибла пятилетняя девочка Джейссиан Оливейра да Сильва (Jeissiane Oliveira da Silva). Ее сестра-близнец госпитализирована с ранениями.

При подземных толчках были полностью разрушены шесть домов. Еще несколько десятков зданий находятся под угрозой разрушения. Из домов в целях безопасности эвакуированы более 60 человек.