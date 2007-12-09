Вооруженный человек расстрелял миссионеров в США

Вооруженный человек в воскресенье открыл стрельбу по христианским миссионерам в районе города Денвер (штат Колорадо), ранив, по меньшей мере, четырех человек.

Как передает Associated Press, инцидент произошел в 00.30 по местному времени (08.30 киевск) в центре организации «Молодежь с Миссией». В это время в здании находились примерно 50 человек.

Подробности перестрелки и точное количество раненых неизвестно. По сообщению местной полиции, злоумышленник все еще на свободе.

МсМ имеет около 1000 представительств по всему миру, в том числе и в Украине. На сайте украинского отделения организации сообщается, что деятельность МсМ направлена на то, чтобы «предоставить христианам возможность трудиться в качестве миссионеров на территории своей страны».