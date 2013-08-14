Тайфун «Ютор» потопил сухогруз

Сухогруз под флагом Гонконга затонул в местной акватории в условиях шторма, вызванного тайфуном "Ютор", передает ИТАР-ТАСС.

Экипаж в составе 21 человека покинул тонущее судно и был подобран спасательным вертолетом.

Как сообщают местные СМИ, кораблекрушение произошло в Южно-Китайском море в 80 км к юго-западу от Гонконга. 190-метровое судно "Транс саммерс" следовало с грузом никелевой руды из Индонезии в КНР.

Из-за разгула стихии в городе весь день оставались закрытыми школы, правительственные учреждения и банки. Не велись торги на Гонконгской фондовой бирже. В аэропорту были отменены или задержаны десятки авиарейсов. В настоящее время тайфун удаляется от мегаполиса и продвигается вглубь материкового Китая.