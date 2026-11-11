Премьер Дании Фредериксен отказалась представлять Европу на переговорах с РФ

На уточняющий вопрос журналистов, хотела бы она сама стать представителем Европы, Фредериксен ответила отрицательно.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отказалась представлять Европу на переговорах с россиянами по поводу заверщшения войны в Украине.

Как сообщил датский телеканал DR, премьер-министр не сказала, кто, по ее мнению, должен представлять Европу на переговорах с Кремлем.

"Мы обсудим это сегодня вечером, а также позже в Дублине", – ответила премьер.

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На уточняющий вопрос журналистов, хотела бы она сама стать представителем Европы, Фредериксен ответила отрицательно.

"Нет. Я надеюсь быть частью голоса Европы. Но наши учреждения должны быть в центре нашей работы", - сказала она.

Кроме того, по данным издания Bloomberg, европейские чиновники находятся в Абу-Даби, где прохдят трехсторонние переговоры в между Украиной, США и Россией, но присоединятся к ним только в случае значительного прогресса.

В то же время Европа настаивает, что Кремль сначала должен прекратить войну, а уже после этого обсуждать архитектуру безопасности континента.

Переговоры в Абу-Даби

10 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) начался новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по завершению войны. Первый день встречи продолжался около 4,5 часа. В переговорах участвовали представители украинской и российской делегаций, а также спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Перед трехсторонней встречей украинская сторона провела консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

Среди ключевых вопросов – прекращение боевых действий, гарантии безопасности для Украины и гуманитарные вопросы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждают возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500". По его словам, российская делегация также поднимала территориальный вопрос.

Продолжение переговоров запланировано на 11 ноября.

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