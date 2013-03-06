На Дунае потерпел крушение сухогруз с экипажем на борту

15:17, 06 марта 2013
Общество
1096 0

В Одесской области на реке Дунай в среду, 6 марта, потерпел крушение сухогруз «Николай Бауман» (флаг Молдовы, порт приписки Джурджулешты) с экипажем на борту.

сухогруз «Николай Бауман» / Фото: vesseltracker.com

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по работе со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области Сергей Дидковский.

По его словам, в корпусе судна началась течь, экипаж пыталась вывести его на мель, но сухогруз носом ушел под воду.

«Крушение произошло в районе Старостамбульского гирла Дуная», - сказал С. Дидковский.

По его словам, на борту было 11 членов экипажа, транспортировало судно 2,7 тыс. тонн гипса. Оно следовало из Турции в Херсон.

Экипаж эвакуирован лодками и доставлен в город Вилково Килийского района Одесской области, где морякам предоставлено все необходимое.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter