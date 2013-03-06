На Дунае потерпел крушение сухогруз с экипажем на борту
15:17, 06 марта 2013Общество
1096 0
В Одесской области на реке Дунай в среду, 6 марта, потерпел крушение сухогруз «Николай Бауман» (флаг Молдовы, порт приписки Джурджулешты) с экипажем на борту.
Сухогруз «Николай Бауман» носом ушел под воду / Фото: vesseltracker.com
Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по работе со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области Сергей Дидковский.
По его словам, в корпусе судна началась течь, экипаж пыталась вывести его на мель, но сухогруз носом ушел под воду.
«Крушение произошло в районе Старостамбульского гирла Дуная», - сказал С. Дидковский.
По его словам, на борту было 11 членов экипажа, транспортировало судно 2,7 тыс. тонн гипса. Оно следовало из Турции в Херсон.
Экипаж эвакуирован лодками и доставлен в город Вилково Килийского района Одесской области, где морякам предоставлено все необходимое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter