На Дунае потерпел крушение сухогруз с экипажем на борту

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по работе со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области Сергей Дидковский.

По его словам, в корпусе судна началась течь, экипаж пыталась вывести его на мель, но сухогруз носом ушел под воду.

«Крушение произошло в районе Старостамбульского гирла Дуная», - сказал С. Дидковский.

По его словам, на борту было 11 членов экипажа, транспортировало судно 2,7 тыс. тонн гипса. Оно следовало из Турции в Херсон.

Экипаж эвакуирован лодками и доставлен в город Вилково Килийского района Одесской области, где морякам предоставлено все необходимое.