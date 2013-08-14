Египетские исламисты подожгли три коптских церкви (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал ''Аль-Масри аль-Яум''.

Часом ранее исламистами был подожжен коптский храм в городе Суэц на востоке страны.

Поджоги церквей происходят на фоне разгона силовиками лагерей сторонников свергнутого президента в Каире. Лидеры организации ''Братья-мусульмане'' призвали всех, кто поддерживает "законность", выйти на площади городов и осудить начавшийся разгон лагерей протестующих в Каире.

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СМИ сообщают о том, что столкновения силовиков и исламистов в настоящий момент, помимо Каира происходят сразу в нескольких египетских городах, наиболее ожесточенные в Минье и Асьюте. Сторонники ''братьев'' заявляют, что армия применяет огнестрельное оружие и сообщают о 120 погибших в своих рядах.

Однако министерство здравоохранения Египта эту информацию опровергает, говоря о 10 жертвах. В то же время, на кадрах, демонстрируемых телеканалом ''Аль-Джазира'' из полевого госпиталя, находящегося в мечети ''Рабиа аль-Адавийя'' видны тела десятков человек с огнестрельными ранениями. Также МВД объявило о гибели пяти стражей правопорядка и десятках раненых в своих рядах.