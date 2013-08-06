Международная федерация журналистов открыла сайт, посвященный безопасности СМИ

Международная федерация журналистов (МФЖ) открыла сайт, посвященный безопасности работников СМИ и защите информации.

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Независимого медиа-профсоюза Украины.

Как отмечается в сообщении, веб-сайт содержит портал по освещению всех видов деятельности Международной федерации журналистов, обеспечения безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью насилия в отношении работников средств массовой информации.

В частности, на сайте представлена информация о стратегии, программах и мерах, связанных с безопасностью и правами журналистов, в том числе подробности о безопасности Международного фонда МФЖ. Кроме того, на сайте регулярно будут даваться рекомендации по безопасности для журналистов, которые постоянно работают или выезжают в регионы, в которых продолжаются конфликты, политическая нестабильность и вспышки заболеваний, а также в местах, где произошли стихийные бедствия.

МФЖ в течение многих лет распространяет широкий спектр инструментов, разработанных, чтобы помочь журналистам подготовиться к работе в сложных условиях и для защиты их права на жизнь и физическую безопасность, что является обязанностью правительств.

«Новый сайт будет предоставлять журналистам доступ к данному материалу, а также позволит им принять участие в кампании, которую мы будем проводить от их имени. Мы намерены сделать его более интерактивным и высоко оценим мнения журналистов о предоставляемых нами услугах», - прибавил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Бет Коста.