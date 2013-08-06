Cписок самых богатых спортсменок возглавила российская теннисистка Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes с годовым доходом в 29 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Из этой суммы 23 миллиона составили спонсорские контракты, остальные 6 миллионов - призовые за участие в турнирах. По данным Forbes, за карьеру 26-летняя Шарапова получила от рекламодателей порядка 180 миллионов, сумма ее призовых приближается к 27 миллионам.

Следующие три места в ежегодном рейтинге также занимают теннисистки: американка Серена Уильямс (20,5 миллиона), китаянка Ли На (18,2) и белоруска Виктория Азаренко (15,7). Пятая - американская автогонщица Даника Патрик (15).

В топ-10 есть еще три теннисистки: датчанка Каролина Возняцки (13,6), полька Агнешка Радваньская (7,4) и сербка Ана Иванович (7).

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Самым высокооплачиваемым спортсменом является американский гольфист Тайгер Вудс (78,1 миллиона), на втором месте швейцарский теннисист Роджер Федерер (71,5), на третьем и четвертом - баскетболисты Кобе Брайант (61,9) и Леброн Джеймс (59,8).