В США перевернулся автобус с глухонемыми детьми

В результате 20 детей госпитализированы, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел недалеко от города Дэнвилл на востоке штата. В автобусе находились ученики в возрасте от 10 до 18 лет, а также воспитатели.

По сообщению местного департамента образования, у получивших травмы в основном переломы, у некоторых выбиты зубы. О причине ДТП власти не сообщают, замечает РосБизнесКонсалтинг.