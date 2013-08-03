В США перевернулся автобус с глухонемыми детьми

04:03, 03 августа 2013
Мир
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В США в штате Миссури произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего учеников школы для глухонемых.

В результате 20 детей госпитализированы, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел недалеко от города Дэнвилл на востоке штата. В автобусе находились ученики в возрасте от 10 до 18 лет, а также воспитатели.

По сообщению местного департамента образования, у получивших травмы в основном переломы, у некоторых выбиты зубы. О причине ДТП власти не сообщают, замечает РосБизнесКонсалтинг.

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