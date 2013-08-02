В России для десантников в фонтан выпустили резиновых уточек (видео)
17:37, 02 августа 2013Мир
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Блогеры в честь Дня ВДВ выпустили в один из фонтанов, находящихся в ЦПКиО имени Горького в Москве, несколько десятков резиновых уточек.
По словам организаторов, акция "добавит немного радости" к празднованию Дня воздушно-десантных войск.
В следующем году, как утверждают организаторы, количество выпущенных в фонтаны уточек станет больше - возможно, счет игрушкам пойдет на тысячи, пишет Российская газета.
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На видеоролике, опубликованном блогерами на сайте YouTube, видно, как один молодой человек высыпает в фонтан уточек из большой коробки, а затем делает то же самое со второй коробкой.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине и России отмечают День ВДВ.
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