Командование ВДВ России позволяет десантникам купаться в фонтанах
13:59, 01 августа 2013Мир
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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов не против купания в фонтанах, но сам никогда этого не делал.
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"Я не собираюсь отделяться от тех, кто принимает водные процедуры, но я даже когда учился, в фонтанах никогда не купался, я эту традицию никогда бурно не приветствовал, но не вижу в этом ничего из рук вон выходящего", - сказал Шаманов в четверг на пресс-конференции в Москве, передает РИА Новости.
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"Я никогда не буду поддерживать, когда не вполне трезвые люди начинают неприглядными делами заниматься", - добавил командующий.
Ранее, в среду, начальник штаба ВДВ Николай Игнатов сообщил журналистам, что Воздушно-десантные войска позаботятся о безопасности в День ВДВ 2 августа, однако не считают купание в фонтанах "преступлением".
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