Эксперт: Сноуден может работать преподавателем в российской разведке

Гарантий того, что Сноуден сможет когда-нибудь покинуть Россию, нет, поэтому его единственный выход - остаться в РФ, считает психиатр-криминалист, директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов. По его мнению, американец вполне мог бы получить работу преподавателя в одной из разведшкол России, передает РИА Новости.

"Как показывает практика со шпионами-перебежчиками, которые у нас оседали из разных стран, они преподавали в наших учебных заведениях для шпионов. И когда секреты, которыми они владели, переставали интересовать, они спокойно передвигались по территории России, они получали квартиры и больше ими никто не интересовался. Со Сноуденом может быть то же самое", - сказал эксперт.

Также он считает, что Сноуден не будет испытывать какого-либо психологического дискомфорта при адаптации к российским условиям, поскольку американцы и россияне близки по духу.

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"Адаптироваться к нашим условиям Сноудену будет очень легко, потому что мы очень сопоставимы в психологическом плане с американцами, но менее сопоставимы с европейцами. Ему нравится наша литература, он читает и понимает ее. Поэтому у нас ему было бы комфортно жить", - сказал психиатр.

Он не исключил, что за Сноуденом "будут охотиться" американские спецслужбы. С другой стороны, отметил Виноградов, если американская разведка потеряет к нему интерес, слежка прекратится. "Он же носитель "сиюминутных"секретов", - добавил эксперт.

Напомним, экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден более месяца провел в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". В четверг, 1 августа, он получил свидетельство ФМС РФ о предоставлении временного убежища на год, которое позволило ему пересечь российскую границу.