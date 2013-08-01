Сноуден через 5 лет сможет претендовать на российское гражданство

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

«Его статус (Сноуден получил временное убежище) можно продлевать. Что касается возможности получения гражданства, не только Эдвардом, но и для другого человека, важно чтобы он прожил на территории РФ не менее пяти лет, в том числе в статусе временного убежища», - сказал Кучерена и добавил, что после пяти продлений статуса появляются юридические возможности для получения гражданства.

По его словам, обратиться к Президенту РФ с просьбой о предоставлении гражданства Сноуден может и раньше, и его запрос будет рассмотрен соответствующей комиссией.

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В выданном Сноудену Федеральной миграционной службой первом документе указано, что он может находиться на территории РФ до 31 июля 2014 года.

Кучерена сообщил, что у его подзащитного много друзей-американцев на территории России, и в первое время они будут обеспечивать его безопасность.

Также Кучерена отметил, что Сноуден сам решит вопрос о своем дальнейшем месте проживания.

Кроме того, адвокат сообщил, что в ближайшее время в Россию может приехать отец Сноудена.

«Надеюсь сегодня-завтра я закончу оформление приглашения для отца», - сказал он

Адвокат также сообщил, что Сноуден скучает по своей семье – отцу, матери, сестре и девушке.

Кроме того, по словам Кучерены, Сноуден убежден, что действовал в интересах американского народа и всего человечества.

Как сообщал УНИАН, разыскиваемый США экс-сотрудник ЦРУ Сноуден с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В Соединенных Штатах Сноуден обвиняется в разглашении секретной информации.

Его американский паспорт был аннулирован, поэтому он не мог покинуть транзитную зону "Шереметьево". Сноуден обратился в ФМС РФ с запросом на предоставление временного убежища в России.

Вместе с тем Белый дом настаивал на возвращении Сноудена в США.

Сегодня, 1 августа, Сноуден получил временное убежище в России сроком на один год.