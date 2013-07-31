Сноуден рассказал о еще одной секретной программе спецслужб США

Британская газета The Guardian в среду, 31 июля, опубликовала полученные ею от Сноудена материалы АНБ о секретной программе XKeyscore, пишет Немецкая волна.

Новый документ, опубликованный бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, якобы, подтверждает обвинения в том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) имело практически безграничный доступ к интернет-данным пользователей по всему миру.

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В соответствии с опубликованным документом, который датирован 2008 годом, аналитики АНБ, в распоряжении которых, по словам Сноудена, "колоссальная база данных", могут вести поиск по именам, адресам электронной почты, телефонным номерам и поисковым запросам без предварительного разрешения на то суда или согласования с коллегами по службе, пишет газета The Guardian.

По данным, полученным газетой, имея программу XKeyscore, спецслужбы имеют доступ "практически ко всему, что делает типичный пользователь в интернете": адреса, чаты, поисковые слова, контакты миллионов людей. С применением этой системы, как следует из документа, к 2008 году удалось обезвредить 300 террористов. Частично эту программу, правда, пока в тестовом режиме применяют и в Ведомстве по охране конституции ФРГ.