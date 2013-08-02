Янукович поздравил самого старого президента планеты с 90-летием
Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Государства Израиль Шимона Переса с 90-летним юбилеем.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
"Ваши неутомимые усилия и достижения на жизненном пути, направленные на укрепление авторитета Израиля на международной арене и повышение благосостояния его граждан, могут служить достойным примером для будущих поколений", - говорится в поздравлении Президента Украины израильскому коллеге.
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Янукович отметил, что в Украине высоко ценят весомый личный вклад Переса в развитие дружественных и партнерских отношений между Украиной и Израилем.
"Уверен, что украинско-израильское сотрудничество и в дальнейшем динамически будет развиваться и углубляться на благо народов наших стран", - подчеркнул глава государства.