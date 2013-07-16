Президенту Израиля вручили белорусское свидетельство о рождении

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Белоруси.

Перес родился 2 августа 1923 года в деревне Вишнево Воложинского района Минской области Белоруси.

Вручая свидетельство, представитель белорусского МИД подчеркнул, что президента Израиля всегда рады видеть на его малой родине.

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Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, выдача памятного свидетельства о рождении Пересу стала одним из мероприятий, организованных в Белоруси в связи с предстоящим 90-летием знаменитого земляка. 29 мая в Вишнево в присутствии дочери главы израильского государства Цвии Вальден была открыта памятная доска на доме, в котором родился и вырос президент Израиля, а также состоялось открытие специальной фотовыставки "Шимон Перес: путь от Виленской улицы в Вишнево на Президентскую улицу в Иерусалиме".