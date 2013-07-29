Экс-мэра столицы Кыргызстана посадили на 10 лет

Экс-мэр Бишкека, депутат парламента Кыргызстана от оппозиции Нариман Тюлеев получил 10 лет лишения свободы за причастность к коррупционным преступлениям. Такой приговор огласил в понедельник Ленинский районный суд столицы Кыргызстана, сообщает РИА «Новости».

Тюлеев был арестован летом прошлого года и заключен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Ему были предъявлены обвинения в коррупции и легализации доходов, добытых преступным путем. Экс-мэра обвинили в создании коррупционной схемы при поставках партии китайских автобусов по завышенной цене, что нанесло ущерб государству в 1,4 млн долларов, а также других должностных преступлениях.

Кроме Тюлеева перед судом предстали еще пятеро высокопоставленных чиновников мэрии, в том числе вице-мэр Валерий Корниенко, директор автотранспортного предприятия столицы, начальник управления муниципальной собственности и другие. Еще четверо бывших чиновников столичного муниципалитета находятся в розыске.

Гособвинение просило суд назначить Тюлееву наказание в виде 15 лет лишения свободы, остальным пятерым подсудимым - от 9 до 15 лет. Сам он вину не признал и заявил, что дело политически мотивировано. В итоге суд признал его виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы.

Остальные чиновники получили от 5 до 13 лет.

Тюлеев возглавлял столичный муниципалитет Кыргызстана во времена правления экс-президента Курманбека Бакиева до госпереворота 2010 года. Он пользовался большой популярностью у жителей города. После смены власти в стране Тюлеев примкнул к оппозиционной партии "Ата-Журт" и прошел в парламент страны по ее списку. На парламентских выборах 2010 года "Ата-Журт" заняла первое место, одержав победу над Социал-демократической партией нынешнего Президента Алмазбека Атамбаева.