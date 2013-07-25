После убийства политика в Тунисе начались массовые протесты (фото, видео)

Демонстранты в тунисской столице выкрикивают лозунги против исламистов, призывая их немедленно покинуть власть. В провинции Сиди-Бузид, откуда избирался убитый депутат, демонстранты сожгли офис "Ан-Нахды", сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Движение "Ан-Нахда" уже опубликовало заявление, в котором осудило убийство политика. "Это очередная попытка подрыва безопасности и втягивания страны в насилие и братоубийство", - говорится заявлении исламистов.

Ближайшая пятница объявлена днем траура в Тунисе. Также влиятельная в стране Федерация профсоюзов призвала провести в пятницу всеобщую забастовку в знак протеста против убийства Брахми, сообщило тунисское телевидение.

Напомним, известный в Тунисе оппозиционер, депутат Национального учредительного собрания аль-Брахми был убит в четверг в столице страны. Неизвестные расстреляли политика около его дома. По данным полиции, аль-Брахми получил 11 огнестрельных ранений. Аль-Брахми был известен своими левыми взглядами и резкой критикой исламистов. В последнее время он призывал развивать демократию в Тунисе по"египетскому сценарию", то есть, отстранив исламистов от власти.

Убийство аль-Брахми стало вторым громким политическим убийством в Тунисе в этом году. В феврале у своего дома в Тунисе был расстрелян Шукри Бельид - один из видных деятелей левых сил Туниса. Представители оппозиции тогда также обвинили в преступлении исламистов.