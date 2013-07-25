В Тунисе расстреляли депутата-оппозиционера

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Аль-Брахми был известен своими левыми взглядами и призывами развивать демократию в Тунисе по "египетскому сценарию", то есть отстранить исламистов от власти.

Неизвестные расстреляли политика около его дома. По данным полиции, аль-Брахми получил 11 огнестрельных ранений в голову.

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Аль-Брахми возглавлял оппозиционное движение Народный фронт. По словам его соратников, он покинул движение в начале июля, чтобы создать собственную партию.

Убийство аль-Брахми стало вторым громким политическим убийством в Тунисе в этом году. В начале февраля в у своего дома был расстрелян Шукри Бельид - один из видных деятелей левых сил Туриса. Это политическое убийство обострило и без того напряженную ситуацию в стране, где уже несколько месяцев длится противостояние исламистов и светских сил. Представители оппозиции обвинили в преступлении исламистов. Находящееся у власти исламистское движение "Ан-Нахда"все обвинения категорически отрицает и грозит преследовать "клеветников"в судах.