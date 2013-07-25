Россия просит Интерпол объявить босса Магнитского в международный розыск

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Российское Бюро Интерпола по требованию Генеральной прокуратуры направило в Генеральный секретариат организации запрос об объявлении в международный розыск Уильяма Браудера. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал представитель МВД.

11 июля Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к 9 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на сумму более 522 млн рублей. Также, согласно приговору суда, Браудер лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 2 лет.

По теме: Правозащитник: посмертный приговор Магнитскому - верх абсурда

Федеральный судья Игорь Алисов признал вину Браудера и аудитора фонда Сергея Магнитского в инкриминируемом преступлении. Согласно приговору, Магнитский действовал в интересах Браудера, организовав "уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере".

Ранее Британия отказала России в выдаче Браудера.