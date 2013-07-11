Британия отказалась выдать осужденного в России работодателя Магнитского

Об отказе Британии выдать руководителя фонда, в котором работал Магнитский сообщила Генпрокуратура РФ в четверг.

"Уголовное дело в отношении Браудера слушалось в его отсутствие, поскольку компетентными органами Великобритании отказано в его выдаче России", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Суд в четверг заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, глава фонда Hermitage Capital только от имени ООО "Камея" незаконно приобрел по более низкой внутрирыночной цене более 130 миллионов акций ОАО "Газпром" на сумму не менее 2 миллиардов рублей, чем причинил ущерб России в особо крупном размере. В Hermitage Capital работал аудитором Сергей Магнитский, чья смерть в СИЗО в 2009 году вызвала большой общественный резонанс.

В отношении Магнитского дело прекращено в связи со смертью, но в удовлетворении заявлений его родственников о реабилитации было отказано.