Экс-кандидат в президенты Беларуси Некляев в тюрьму не сядет

Он был осужден в мае 2011 года на два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.

Явившись в суд в четверг, Некляев рассчитывал, что состоится повторное судебное заседание, однако ему вручили постановление, где говорится, что заседание состоялось без него и он освобожден от отбывания наказания, пишет РИА Новости.

В постановлении сказано, что суд принял решение, исходя из положительной характеристики Некляева и его возраста.

Сам политик высказал удивление в связи с тем, что суд прошел без него. Тем не менее, он не считает себя виновным в организации массовых беспорядков.

"Моя позиция прежняя: я не считаю себя ни в чем виноватым, не совершал никаких преступлений, не нарушал закон", - сказал Некляев.

На минувшей неделе от отбывания наказания была освобождена белорусская оппозиционная журналистка, корреспондент российской "Новой газеты" Ирина Халип, которая также была осуждена на два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Многие аналитики связывают эти судебные решения с потеплением в отношениях Беларуси и Евросоюза, который вводил санкции против Минска, расценив судебные приговоры лидерам оппозиции как политические репрессии.